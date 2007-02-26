Бокий: Юля никогда верной не была и не будет

Заявления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности избрания следующего Президента в парламенте связаны с игнорированием Виктором ЮЩЕНКО ряда положений Конституции в части распределения полномочий между ветвями власти.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН заявил народный депутат, лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

“Если одна сторона объявила войну Конституции, а Президент явно объявил войну Конституции, будучи ее гарантом, то при этом, обычно, и противоположная сторона прибегает к определенным маневрам”, - сказал он. И.БОКИЙ назвал подобные заявления “абсолютно оправданным маневром со стороны премьер-министра”.

При этом, по словам народного депутата, гипотетически можно представить, что выборы главы государства будут проходить в парламенте. Однако, отметил И.БОКИЙ, вопрос заключается в степени вероятности внесения необходимых изменений в Конституцию нынешним составом Верховной Рады. “Другой вопрос, насколько это может быть осуществлено при нынешнем составе парламента. Премьер намекал, что может обратиться за помощью к БЮТ”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что БЮТ согласится на проведение выборов главы государства в Верховной Раде, И.БОКИЙ сказал: “Поживем - увидим. БЮТ соглашался и не на такое”. При этом он добавил, что “от человека, который хочет большой власти и страдает манией этой власти, можно ожидать всего, чего угодно”.

Народный депутат также отметил, что союз, заключенный между БЮТ и “Нашей Украиной” об объединенной оппозиции, “шит белыми нитками”. “Никогда не будет мира между Президентом, которой обвинил Юлию ТИМОШЕНКО, что она использовала должность премьера для списания 8 млрд. своих долгов, и лидером БЮТ, которая никогда не скрывала своего пренебрежительного отношения к В.ЮЩЕНКО как к человеку”, - отметил лидер фракции СПУ.

При этом он сказал, что “надеяться напрасно, что Юля (ТИМОШЕНКО – УНИАН) будет кому-то верной, она никогда верной не была и не будет”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или будут проходить в парламенте, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать ВР.