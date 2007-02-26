Кучма поставил в пример кота Леопольда

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Украина должна считаться с сегодняшними реалиями в отношениях с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

Л.КУЧМА считает, что, в первую очередь, украинско-российские отношения должны базироваться на принципе: «Ребята, давайте жить дружно». По его словам, в отношениях с Россией Украина должна исходить из тех реалий, в которых она находится.

По мнению Л.КУЧМЫ, с Россией необходимо разговаривать на «Вы» и при этом считаться с национальными интересами.

По словам бывшего Президента, также Украине в отношениях с Россией всегда надо пытаться найти консенсус.