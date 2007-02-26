Карасев толкует сигналы Януковича

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что Партия регионов готова повторно переизбрать Виктора ЮЩЕНКО на должность Президента в парламенте в обмен на более лояльное поведение в отношении премьер-министра и правительства.

Об этом В.КАРАСЕВ сказал корреспонденту УНИАН, комментируя заявление Премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно избрания Президента в 2009 году парламентом.

В частности, он отметил, что необходимо не менее 300 голосов для внесения поправки в Конституцию относительно процедуры избрания главы государства.

«В этом месседже премьера важны не процедурные моменты, а политические сигналы заинтересованным игрокам», - сказал В.КАРАСЕВ.

«Сигнал для Президента достаточно прозрачен – Партия регионов готова проголосовать за действующего Президента в парламенте и подумать об увеличении президентского срока в обмен на более лояльное поведение в отношении премьер-министра и правительства в целом» - добавил политолог.

По его мнению, для этого Президенту надо выйти из активной политической игры и «номинализироваться».

В.КАРАСЕВ уверен, если у В.ЮЩЕНКО есть намерение любой ценной задержаться на президентском посту, Партия регионов его поддержит.

В то же время, эксперт считает, что в этом заявлении также есть скрытая угроза, поскольку В.ЯНУКОВИЧ не исключает своего участия в прямых президентских выборах.

«Премьер-министр считает, что у него шансов больше стать Президентом», - добавил В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ заявил, что не исключает, что в 2009 году Президента будет избирать парламент. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или они будут проходить в парламенте.

«И тот, и другой вариант возможен», - в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, однако, что сегодня ответить на этот вопрос «очень трудно».

«Могу предположить, что во многом это будет зависеть от позиции Президента и от позиции оппозиции», - добавил он.

Что касается настроений в коалиции относительно данного вопроса, то она, по словам В.ЯНУКОВИЧА, исходит только из одного принципа – сохранения стабильности в обществе и государстве.

«Если это будет против воли Президента ЮЩЕНКО – а это означает дестабилизацию ситуации – мы на это не пойдем. А если Президент с этим согласится и посчитает, что нужно изменить форму избрания Президента, возможно и срок увеличить – тогда этот вопрос будет обсуждаться в коалиции и, возможно, это решение будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, если дестабилизирующим фактором станет сам Президент, то тогда нельзя исключать другого варианта – объединения коалиции с оппозицией, «ведь известно, что сегодня БЮТ претендует, чтобы своего лидера выдвинуть на будущих президентских выборах», - добавил он.

Однако В.ЯНУКОВИЧ заявил, что коалиция «вообще отбрасывает» развитие этого сценария.

Относительно выдвижения собственной кандидатуры на президентских выборах 2009 года В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Если выборы будут всенародные – у нас других вариантов не будет». По его словам, Партия регионов однозначно выдвинет своего кандидата – того, у которого будет соответствующий рейтинг.