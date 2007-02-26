Ехануров: любви до гроба не будет

«Пока еще у нас нет партий в классическом понимании слова, это – региональные образования. В одном случае – Западная Украина и центр, а в другом – Восточная Украина», - об этом в эксклюзивном интервью еженедельнику «Главред» (26.02.) заявил экс-премьер-министр, народный депутат Украины Юрий Ехануров. По его мнению, именно по этой причине в первую очередь невозможна двухпартийная система, «это не идеологические и не классические образования, а результат работы двух диктатур. И вопрос не в фамилиях, просто есть диктатор во главе Партии регионов и сугубо диктаторская ситуация в БЮТ. Но все это будет действовать до тех пор, пока эти вожди находятся во власти и являются признанными лидерами. Как только они отходят от политической жизни – это мгновенная катастрофа для их партий».

Относительно продолжительности альянса БЮТ и «Нашей Украины», то по словам Юрия Еханурова: «любви до гроба не будет». Отвечая на вопрос относительно объединения в единый список, он сказал: «Это невозможно! Никогда! Никакого единого списка с БЮТ не будет, потому что они типичные леваки, и из левого спектра выметут коммунистов и социалистов, это вопрос времени. У социалистов вообще теперь большие проблемы. По моему мнению, Луценко их таки добьет».

В то же время Юрий Єхануров прогнозирует договоренности об объединении между «Родиной» и СДПУ(о): «левый спектр свободен, и его мощно занимает «Родина». Поскольку же именно в левом спектре находится организационно сильная СДПУ, то логика подсказывает, что они скоро объединятся. И это будет, спустя некоторое время».