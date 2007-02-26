Янукович насмешил Нашу Украину?

На сегодняшний день нет никаких юридических оснований для проведения следующих выборов Президента Украины в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом заявил народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, комментируя заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, который не исключает, что выборы Президента в 2009 году могут проходить в парламенте.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что вопрос выборов Президента в Верховной Раде имеет два аспекта – политический и правовой. Комментируя политический аспект, депутат отметил, что выборы Президента в парламенте будут ”означать попытку избежать общенародного голосования, а, следовательно, попытку избежать узнать о настроениях и желаниях народа”.

“Не думаю, что Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО – УНИАН) видит хоть какие-то основания – или моральные, или политические - бояться общаться с народом и прямо говорить, глядя ему в глаза, о том, что сделано, что не сделано и почему не сделано. Чисто политически Виктору Андреевичу не нужны выборы в парламенте”, - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Касаясь правового аспекта, он напомнил, что Конституция предусматривает право народа избирать Президента. “22 статья Конституции запрещает принимать законы, в том числе и изменения в Конституцию, которые сужают существующие конституционные права граждан”, - отметил депутат.

При этом Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ назвал “торгом” высказывания В.ЯНУКОВИЧА, что в случае согласия В.ЮЩЕНКО на проведение выборов Президента в парламенте, можно будет говорить об увеличении срока полномочий главы государства. “Этот торг выглядит, по крайней мере, смешно. Такое впечатление, что кое-кто почувствовал опасность, и начинает торговаться. И вообще - не знаю, можно ли хоть на полслова верить ЯНУКОВИЧУ”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или будут проходить в парламенте, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать ВР.

«И тот, и другой вариант возможен», - в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, однако, что сегодня ответить на этот вопрос «очень трудно».

«Могу допустить, что во многом это будет зависеть от позиции Президента и от позиции оппозиции», - сказал он.

Что касается настроений в коалиции относительно данного вопроса, то она, по словам В.ЯНУКОВИЧА, руководствуется только одним принципом – сохранение стабильности в обществе и в государстве.

«Если это будет против воли Президента ЮЩЕНКО – а это означает дестабилизацию ситуации – мы на это не пойдем. А если Президент с этим согласится и будет считать, что нужно изменить форму избрания Президента, возможно и срок увеличить – тогда этот вопрос будет обсуждаться в коалиции и, возможно, это решение будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.