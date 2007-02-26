Балога обещает не ставить подножек Тимошенко

Председатель Совета партии “Наша Украина” Виктор БАЛОГА подтверждает, что “Наша Украина” и БЮТ в случае досрочных выборов будут идти на них отдельно.

“Я хочу отметить, что в случае досрочных выборов “Наша Украина” и БЮТ будут идти на них отдельно. Ни одного слова о составлении единого списка в Соглашении нет, - заявил В.БАЛОГА, отметив, что в Соглашении об объединенной оппозиции речь идет, в частности, о том, что две политических силы выступают за досрочные выборы.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, при этом В.БАЛОГА подчеркнул, что во время переговоров о подписании соглашения речь шла о взаимном уважении и толерантной избирательной кампании между Блоком Юлии Тимошенко и “Нашей Украиной”. Этому будет способствовать и соответствующая норма этого документа о формировании будущего правительства на паритетных принципах в случае победы БЮТ и “Нашей Украины”.

“Я уверен, что в случае досрочных выборов и походом на выборы параллельными путями, но одной командой, никаких “подножек” друг другу не будет", - заявил председатель Совета партии “Наша Украина” . По его словам, “надо учиться на ошибках прошлого”.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля блок “Наша Украина” и БЮТ подписали Соглашение об Объединенной оппозиции.

На следующий день лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в случае досрочных парламентских выборов блоки пойдут на них раздельно.

«Если будут досрочные выборы, мы в системе полной координации действий идем двумя блоками», - сказала она.