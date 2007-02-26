Партия Бродского передумала ликвидироваться

Политическая партия „Яблуко” сообщила Министерство юстиции Украины о прекращении процедуры ликвидации и возобновления деятельности партии и о переизбрании руководящих и контрольных органов партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, согласно поданной информацией, соответствующее решение было принято во время ІІ этапа VІІІ съезда политической партии „Яблуко”, который состоялся 17 декабря 2006 г.

Как отмечается, съезд, в частности, принял решение прекратить действия относительно ликвидации партии и прекратить полномочия ликвидационной комиссии, которая была создана 19 марта 2005 г. Кроме того, решено возобновить организационную структуру партии и переизбрать на новый срок председателя, руководящие и контрольные органы партии. Руководящим органам поручено принять меры по возобновлению уставной деятельности партии.

Как отметили в пресс-службе Минюста, по результатам проведенной Министерством юстиции правовой экспертизы установлено, что проведение ІІ этапа VІІІ съезда и принятия указанных решений политической партии „Яблуко” было осуществлено с соблюдением положений Устава партии.

Как сообщалось, решение о ликвидации партии путем самороспуска было принято в ходе І этапа VІІІ съезда политической партии „Яблуко” 19 марта 2005 г. В частности, съездом была создана ликвидационная комиссия и поручено этой комиссии созвать ІІ этап VІІІ съезда для рассмотрения выполнения решений І этапа и утверждения ликвидационного акта и ликвидационного баланса.

Политическая партия «Яблоко» зарегистрирована Министерством юстиции 2 ноября 1999 года и занесена в Реестр политических партий по номером 59. Руководителем партии, согласно информации, предоставленной в Минюст, является Михаил БРОДСКИЙ.