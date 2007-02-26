Порошенко пришел, Геец уйдет?

Бывший глава Совета Национального банка Украины Валерий ГЕЕЦ намерен выйти из состава Совета Нацбанка. Об этом он заявил газете «Экономические известия».

На вопрос о том, намерен ли он остаться в составе Совета, В.ГЕЕЦ ответил: «Нет, скорее всего, я покину его. Мне выражено недоверие, это означает, что я не справился со своей работой. Что мне теперь там делать? Я считаю, что не должен теперь работать в Совете. У меня работы хватает и в Академии наук» (В.ГЕЕЦ является директором Института экономического прогнозирования НАН Украины - УНИАН).

Как сообщалось, 23 февраля 2007 года главой Совета Национального банка Украины избран председатель Комитета Верховной Рады по финансам и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО.

Как рассказал В.ГЕЕЦ: «На заседание совета НБУ пришли представители коалиции и предложили сменить председателя. Выдвинули кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО и мою. А я свою кандидатуру сразу же снял. На этом дело и закончилось. Члены совета голосовали за ПОРОШЕНКО, а я покинул зал - раз мне выражено недоверие».

При этом он уточнил, что с ним вопрос об отставке не обсуждался.

Справка УНИАН. Согласно закону о Нацбанке, Совет НБУ является руководящим органом, в который входят глава НБУ, а также по семь представителей от Президента Украины и Верховной Рады.

По квоте ВР в Совет входят П.ПОРОШЕНКО, Михаил ГОНЧАРОВ, Василий ГОРБАЛЬ, Сергей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Игорь ПРАСОЛОВ и Юлия ТИМОШЕНКО. По квоте Президента – В.ГЕЕЦ, Анатолий ДАНИЛЕНКО, Николай ОНИЩУК, Петр САБЛУК, Анатолий ФЕДОРЕНКО, Геннадий ШЕМУШЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК.

П.ПОРОШЕНКО с июля 1999 по 2004 год занимал должность заместителя главы Совета НБУ.