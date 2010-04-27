Члены делегации Украины в ПАСЕ устроили Януковичу демарш

Члены делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы от оппозиции во время речи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вышли из сессионного зала в знак протеста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила народный депутат Ольга ГЕРАСИМЮК.

“После того, что произошло сегодня в украинском парламенте, мы не могли не выйти из зала, когда Президент Украины начал свою речь”, - сказала она.

Депутат отметила, что представители украинской оппозиции протестовали, в частности, против сдачи украинских интересов. “Потому что это выступал не Президент Украины, а губернатор украинской области Российской империи”, - сказала О.ГЕРАСИМЮК.

Она также отметила, что демарш украинских депутатов был замечен коллегами из других стран. Кроме того, депутат не исключила, что будет обращаться за помощью в группу Народных партий в ПАСЕ, в которую, в частности, входят украинские депутаты от НУ-НС и БЮТ, в том числе относительно возможности проведения на следующей сессии ПАСЕ в июне срочных дебатов по состоянию демократии в Украине.