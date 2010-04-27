В сессионном зале ВР рыщут следователи
14:27, 27 апреля 2010Политика
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"Поводом стали сообщения СМИ"
В сессионном зале Верховной Рады работает следственно-оперативная группа в составе работников столичной прокуратуры и милиции, которые собирают материалы по сегодняшним событиям.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА.
«Поводом для проведения проверки стали сообщения, обнародованные в СМИ о событиях, которые произошли в Верховной Раде. На данное время создана и работает следственно-оперативная группа, в которую входят работники прокуратуры города Киева, Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Проводятся необходимые следственные действия, в частности, осматривается сессионный зал Верховной Рады», - сказала она.
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