Янукович ждет ответа от ЕС

Украина ожидает четких решений Европейского Союза в отношении достройки нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью Deutsche Welle заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы построили свой участок на территории «Одесса-Броды». Сейчас нужно строить участок до Плоцка, Гданьска, или, возможно, работать в направлении Кралуп. На эти вопросы ответ должен дать Европейский Союз. Мы этого ожидаем», – сказал он.

При этом премьер подчеркнул готовность Украины совместно с ЕС вести переговоры со странами Каспийского бассейна относительно определения возможных объемов прокачки нефти.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина уже давно ожидала «такой работы и такого предложения», поскольку в результате простоя нефтепровода страна терпит убытки.

Это, а также угроза утраты технических возможностей нефтепровода, по словам премьера, побудило Украину принять предложение российских компаний и организовать прокачку нефти в реверсном направлении.

«Он мог потерять технические возможности, то есть пропасть. Трубы уже гнили, и оборудование пропадало и так далее. Поэтому мы не могли уже больше ждать. Мы вынуждены были принять решение и пустить его в реверсивном режиме, чтобы загрузить и сберечь эту систему», – подытожил премьер.

Как сообщал УНИАН, строительство нефтепровода “Одесса-Броды” было завершено в 2001 году. Его длина - 674 км, мощность - 9 млн. тонн в год.

В конце мая 2003 года Украина, Польша и ЕС подписали декларацию, которой поддержали проект транзита каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» и его достройку до Плоцка (Польша), откуда нефть уже существующим нефтепроводом может попасть в Гданск.

Начиная с середины 2003 года, в Украине активно обсуждался вопрос о направлении использования нефтепровода «Одесса-Броды». Реверсное направление использования лоббировала российско-британская компания ТНК-ВР. 3 февраля 2004 года украинское правительство приняло решение о прямом использовании нефтепровода, однако уже в июле 2004 года пересмотрело свое решение.

В конце июля 2004 года ОАО «Укртранснефть» и ТНК-ВР подписали контракт о прокачке нефтепроводом «Одесса-Броды» 9 млн. тонн нефти в год в направлении нефтетерминала «Юж-ный» (г. Одесса). Контракт предусматривает транспортировку российской нефти Urals по маршруту «Мозир-Броды-нефтетерминал «Южный» на протяжении 3 лет в объеме 9 млн. тонн в год.

Вместе с тем, наблюдательный совет «Укртранснефти» одобрил достройку нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцк и создание для этого совместного предприятия «Сарматия» с польской компанией PERN Przyjazn.

После назначения нового правительства Украины в августе 2006 года поляки начали проявлять беспокойство по поводу того, будет ли достраивать Украина нефтепровод «Одесса-Броды». Но 6 сентября 2006 года премьер-министры Польши и Украины Ярослав КАЧИНСКИЙ и Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердили желание продолжить достройку нефтепровода «Одесса-Броды» до города Плоцк.