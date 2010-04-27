Тимошенко проводит митинг возле Верховной Рады
11:55, 27 апреля 2010Политика
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Собралось несколько тысяч граждан
Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО проводит митинг перед Верховной Радой Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в это время возле здания парламента собралось несколько тысяч граждан, протестуя против ратификации соглашения о продлении срока базирования на территории Украины российского флота.
Участники митинга держат партийные флаги «Нашей Украины», ВО «Свобода» и БЮТ.
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