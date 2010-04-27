Регионалы заблокировали трибуну и президиум ВР

Оппозиция будет настаивать на голосовании за ратификацию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России каждого народного депутата лично.

Об этом сказала в интервью агентству УНИАН народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что фракции БЮТ и НУ-НС будут настаивать на том, чтобы «была соблюдена норма Конституции о личном голосовании каждого депутата, чтобы народ видел, кто голосует за сдачу украинской территории».

«Оппозиция сегодня не позволит, как это было раньше, пользоваться чужими карточками», - заявила И.ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что «оппозиция намерена жестко противостоять ратификации соглашения». Как сказала депутат, вчера два профильных комитета парламента – по европейской интеграции и по иностранным делам – приняли решение, что ратификация такого соглашения является нарушением Конституции Украины, а в Комитете ВР по национальной безопасности и обороне «разделились голоса».

В сессионном зале парламента места депутатов фракций БЮТ и НУ-НС застелены национальными флагами.

Депутаты-оппозиционеры в 8.00 пришли в сессионный зал, однако двери были закрыты, при этом в зале уже находились представители фракции Партии регионов - около 40 народных депутатов, которые заблокировали трибуну и президиум парламента.

С 8.30 фракции БЮТ и НУ-НС уже находятся в сессионном зале.