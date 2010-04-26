Янукович поздравил Президента Австрии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Хайнца ФИШЕРА с победой на выборах Федерального Президента Республики Австрия.

“Уверен, что благодаря дальнейшим совместным усилиям и налаживанию эффективного двустороннего взаимодействия мы достигнем новых заметных успехов в развитии и укреплении украинско-австрийских отношений, углублении торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами”, - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА, текст которого размещен на сайте главы государства.

Президент Украины подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее тесное взаимодействие с австрийской стороной в вопросах европейской интеграции Украины.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что богатый политический опыт Х.ФИШЕРА будет способствовать достижению этих целей.

“Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному австрийскому народу - благополучия, добра и процветания”, - говорится в приветствии главы государства.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Австрии проходили 25 апреля. За действующего Президента Австрийской Республики Х.ФИШЕРА проголосовало 78,9% избирателей.