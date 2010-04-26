Депутаты Львовского облсовета проведут у парламента выездную сессию

Завтра в 10.00 в Киеве возле здания Верховной Рады Украины начнется пленарное заседание внеочередной выездной сессии Львовского областного совета с обращением к ВР не ратифицировать соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отмечается в сообщении, участие в выездной сессии примут все 120 депутатов Львовского областного совета во главе с председателем облсовета Мирославом СЕНИКОМ.

Только что автобусы с депутатами отправились из Львова в Киев.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.