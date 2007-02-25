Янукович не пропустит Тимошенко вперёд

"Мы не допустим прихода к власти правительства Юлии Тимошенко". Такое заявление сегодня в интервью телеканалу ICTV сделал премьер-министр Виктор Янукович.

"Времена были такие, что они могли придти к власти, но сейчас мы этого просто не допустим", - подчеркнул В.Янукович. "Виктор Ющенко поступил справедливо и честно, отправив в отставку правительство Тимошенко, хотя его бывшие союзники его потом за это осудили", - подчеркнул премьер.

Правительство и Партия регионов также выступают категорически против проведения досрочных парламентских выборов, которые инициирует оппозиция, заявил В.Янукович. "Мы понимаем, что это (досрочные выборы) дестабилизирует ситуацию в стране и не принесет пользы обществу. Выборы должны состояться в срок – это подчеркнет политическую стабильность страны", - отметил глава правительства.

В.Янукович подчеркнул важную роль оппозиции. "Ее (оппозиции) место должно быть, и быть регламентировано. Оппозиция – самый эффективный контролер власти, но они должны не мешать. Она не должна противоречить, критиковать позитивные достижения. Нельзя отрицать все. Власть и оппозиция должны работать вместе над тем, чтобы улучшать ситуацию в Украине", - отметил глава правительства.

РБК-Украина