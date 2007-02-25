Луценко про выборы, партии, политиков и чёрную кошку

Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО выступает за открытые партийные списки для избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в воскресенье на пресс-конференции в Черновцах.

“То, что мы пошли на пропорциональные выборы, это лучше, чем мажоритарные, но должны пойти дальше”, – подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, новая Конституция “должна регулировать открытые партийные списки”. Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что “сейчас в регионах люди голосуют за конкретного лидера и партию, а выходит, что к власти приходят люди, имеющие проблемы с законом”.

Он считает необходимым, чтобы партия выдвигала на конкретном округе конкретного человека. “И избиратель голосует не столько за вождей, хотя это тоже учитывается, сколько зная этого человека”, - отметил лидер “Народной самообороны”.

Он убежден. что избиратели должны иметь доступ к партийным спискам: “Поэтому ответ очень простой – персонифицировать людей, идущих во власть, открыть черные мешки с черными кошками, чтобы люди имели возможность их разглядеть”.