Литвин говорит, что ПР и БЮТ устроили дикие гонки, кто первый забежит в зал

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не давал разрешения народным депутатам от Партии регионов в выходные дни занимать сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему депутаты-«регионалы» с пятницы, 23 апреля, находятся в сессионном зале.

«Я узнал в воскресенье, что там (в сессионном зале ВР – УНИАН) кто-то находится», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в соответствии с ранее подписанным соглашением между управлением ВР и соответствующими структурами в выходные дни в сессионном зале должен был проводиться «процесс химической чистки». По словам спикера, «мы могли бы сделать это в понедельник, пусть бы депутаты тогда дышали». В.ЛИТВИН риметил, что эти работы должны были выполняться в выходные, но потом выяснилось, «что зашла туда (речь идет о сессионном зале – УНИАН) группа депутатов, и этих женщин оттуда попросила». По словам председателя ВР, он не видит необходимости бежать и «заглядывать в замочную скважину», находится ли кто-то в сессионном зале в непленарные дни.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что между фракциями ПР и БЮТ происходит соревнование, «кто первый забежит в сессионный зал». Он сообщил, что предложил этим фракциям прекратить «эту недостойную практику». По словам спикера, это «какие-то соревнования дикие».

«Вы думаете, что я получаю огромное наслаждение, когда люди сидят в президиуме, спят, подпирают стульями», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что таким образом депутаты унижают друг друга.

«Я мог бы поступить проще: сказать - не открывайте двери, а тогда - как на распродаже в США, кто быстрее заскочит в двери», - сказал спикер.

На вопрос, почему он так не сделал, В.ЛИТВИН ответил: «Поздно».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля народные депутаты Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) и Ярослав КЕНДЗЁР (НУ-НС) заявили, что депутаты от Партии регионов забаррикадировали сессионный зал Верховной Рады и не пропускают в него представителей оппозиции.

По словам А.ШКИЛЯ, депутаты от оппозиционных фракций утром пытались зайти в сессионный зал, однако это им не удалось, потому что все двери закрыты.

Оппозиционеры собирались провести внеочередное заседание ВР с рассмотрением на нем вопроса о соглашении о продлении срока пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации.

Сегодня народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО обвинил председателя парламента В.ЛИТВИНА и представителей коалиционных фракций в захвате сессионного зала и недопущении в него депутатов от оппозиции. По его словам, захват сессионного зала продолжается уже двое суток.

Планируется, что 27 апреля состоится одновременная ратификация этого соглашения как Верховной Радой Украины, так и Государственной думой России.

Между тем в Украине оппозиционные политические силы заявили о намерении не допустить ратификации этого документа.