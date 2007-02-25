Богатырева: оппозиция может подтолкнуть к досрочным выборам Президента

Объединение Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины" в единую парламентскую оппозицию может привести не только к досрочным парламентским выборам, к которым стремятся оппозиционеры, но и спровоцировать новые президентские выборы. Так считает координатор большинства в Верховной Раде Раиса Богатырева.

"Мы точно готовы к любым досрочным выборам, как идейно, так и финансово, но готова ли к этому страна? Уверена, что это ничего не изменит" - цитирует Р.Богатыреву "5 канал". Вместо этого она призывает главу государства как можно быстрее встретиться с руководителями парламентских фракций, чтобы обсудить кандидатуры на должности министра иностранных дел и председателя Службы безопасности. Кроме того, по мнению Р.Богатыревой, президенту и парламенту нужно договариваться о путях реформирования жилищно-коммунального хозяйства и компромиссного варианта закона о Кабмине.

Накануне лидеры БЮТ и "Нашей Украины" Юлия Тимошенко и Виктор Балога подписали соглашение, которое предполагает совместную деятельность, как в оппозиции, так и во власти. Подписанты не скрывают, что одной из главных задач объединения усилий является роспуск Верховной Рады и досрочные выборы. Подписывая соглашение об образовании Объединенной оппозиции, В.Балога назвал это шагом ради того, чтобы остановить антидемократический реванш. А Ю.Тимошенко, напомнив, что через 4 дня придет весна, пообещала, что "ненамного позже уйдет правительство Януковича".

РБК-Украина