Янукович соглашался стать спикером, а не премьером

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что во время переговоров о создании парламентско-правительственной коалиции был согласен занять пост не главы правительства, а спикера парламента, однако президентская сторона не воспользовалась этим вариантом.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью каналу ICTV.

«Я дал согласие вначале идти на выборы председателя Верховного Совета, я понимал, что Президент ЮЩЕНКО не хочет, чтобы я был премьер-министром. И ради того, чтобы застабилизировать ситуацию и как-то объединить людей и Украину, я своих товарищей, коллег по партии и фракции в очень непростых дискуссиях убедил в том, что нужно на это идти. И с большим трудом я добился согласия, как говорят, на пределе возможностей», - в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ, подтвердив, что речь шла именно о должности спикера.

В то же время, по словам премьера, президентская сторона этим не воспользовалась. «Скорее всего, не он (Президент), а его коллеги из блока «Наша Украина», - добавил он. Хотя, отметил В.ЯНУКОВИЧ «в тот период времени, конечно, этот вариант был бы для них хорошим, приемлемым вариантом, премьер-министром был бы Юрий Иванович ЕХАНУРОВ».

В этом контексте премьер отметил: «Мы соглашались на его кандидатуру, у нас к нему было и есть хорошее отношение». При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что имел встречу с Ю.ЕХАНУРОВЫМ по данному вопросу, и что тот был согласен работать в такой конфигурации.

В.ЯНУКОВИЧ также высказался на счет достижения разного рода договоренностей с президентской стороной. «По многим вопросам нам почему-то не удается договориться. Почему этот так – для нас остается тайной», сказал премьер. При этом он добавил: «Когда мы говорим с Виктором Андреевичем – вроде бы все ясно и понятно, вроде бы есть полное взаимопонимание. Потом проходит какое-то время, день-ночь, и мы смотрим, что принимается уже противоположное решение. Это трудно объяснить – наверное, он и сам этого не объяснит».