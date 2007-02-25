У Януковича нет претензий к Ющенко... по-крупному

У партийной и правительственной команд премьер-министра Виктора Януковича нет претензий к Президенту Виктору Ющенко. Об этом заявил сегодня в эфире ICTV премьер-министр Виктор Янукович. "По-крупному претензий к Президенту нет", - сказал глава правительства. По его словам, сейчас решается вопрос перераспределения полномочий, поэтому конфликты неизбежны. Он также добавил: "Не столько Ющенко, сколько его окружение хочет оставить прежние полномочия, но это невозможно, потому что согласно изменениям в Конституцию (вступившим в силу в декабре 2004 г.) Президент не является исполнительной властью, эти функции ему урезали. Теперь глава исполнительной власти – премьер", - подчеркнул В.Янукович.

Глава правительства также отметил, что "если Президент станет дестабилизирующим фактором в стране – будет блокировать работу Кабмина или же парламента – тогда коалиция объединится с оппозицией". "Ведь БЮТ заявлял, что будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах", - объяснил потенциальное объединение В.Янукович. Он особо подчеркнул, что подобный вариант и он, и Партия регионов даже не хотят рассматривать.

РБК-Украина