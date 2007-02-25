Янукович против досрочных парламентских выборов

13:51, 25 февраля 2007
Политика
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Премьер считает, что это не принесет пользы

Правительство и Партия регионов выступают категорически против проведения досрочных парламентских выборов, которые инициирует оппозиция. Об этом заявил сегодня в эфире ICTV премьер-министр Виктор Янукович."Мы понимаем, что это (досрочные выборы) дестабилизирует ситуацию в стране и не принесет пользы обществу. Выборы должны состояться в срок – это подчеркнет политическую стабильность страны", - отметил глава правительства.

РБК-Украина

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