Янукович против досрочных парламентских выборов
13:51, 25 февраля 2007Политика
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Премьер считает, что это не принесет пользы
Правительство и Партия регионов выступают категорически против проведения досрочных парламентских выборов, которые инициирует оппозиция. Об этом заявил сегодня в эфире ICTV премьер-министр Виктор Янукович."Мы понимаем, что это (досрочные выборы) дестабилизирует ситуацию в стране и не принесет пользы обществу. Выборы должны состояться в срок – это подчеркнет политическую стабильность страны", - отметил глава правительства.
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