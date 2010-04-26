Азаров считает, что украинский Авиапром спасет только Россия

Сотрудничество с Российской Федерацией позволит спасти украинскую авиационную промышленность.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Он подчеркнул, что самостоятельно Украина не сможет развивать эту отрасль.

"Речь идет о том, будет ли промышленность наша авиационная, будет ли она вообще существовать, или не будет? Сумеем мы в одиночку ее поднять, или не сумеем? Совершенно очевидно, что не сумеем, потому что за последние 10 лет Украина построила всего-навсего три самолета", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что Украина поставляла двигатели для российских вертолетов. "Сейчас Россия запроектировала строительство своего вертолетного завода, то есть завода по производству вертолетных двигателей. Скажите, пожалуйста, нам после этого... закрывать завод "Мотор Сич"?, - отметил Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что переговоры о сотрудничестве в области авиастроения ведутся и высказал убеждение, что сторонам удастся договориться о совместном производстве военно-транспортного самолета. "Мы уже ведем серьезные переговоры на этот счет, мы договоримся о совместном выпуске среднемагистральных самолетов", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что кроме авиастроения, планируется развивать сотрудничество в области машиностроения, энергетики, развития транспортной инфраструктуры.

В том числе Н.АЗАРОВ подтвердил, что ведутся переговоры с российской стороной о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.