Янукович не отказывается от перспективы объединения с БЮТ

Будут ли выбирать Президента в 2009 г. всенародно или в стенах Верховной рады зависит от позиции нынешнего Президента Виктора Ющенко и оппозиции. Об этом заявил сегодня в эфире ICTV премьер-министр Виктор Янукович. "Я считаю, что и тот, и другой сценарий возможны", - отметил глава правительства. Он также добавил, что перед ним, и у его партией – Партией регионов – сейчас стоит задача не дестабилизировать ситуацию. "Если Виктор Ющенко будет выступать против выборов президента в парламенте, то мы, чтобы не дестабилизировать ситуацию, не будем настаивать на таком сценарии. Если же он будет "за", то можно будет поговорить и об увеличении срока (президентского) – можно и нужно обсуждать это решение", - сказал В.Янукович.

По словам премьера, если Президент станет дестабилизирующим фактором в стране – будет блокировать работу Кабмина или же парламента – тогда коалиция объединится с оппозицией. "Ведь БЮТ заявлял, что будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах", - объяснил потенциальное объединение В.Янукович.

Глава Кабмина особо подчеркнул, что последний вариант, когда Президент может стать дестабилизирующим фактором, и он, и Партия регионов даже не хотят рассматривать.

В.Янукович, отвечая на вопрос, кого выдвинет Партия регионов на следующих президентских выборах, сказал, что обязательно будет выдвинута кандидатура, если выборы будут всенародными. Он не назвал конкретную кандидатуру, отметив, что "нетрудно догадаться, что кандидатура будет самой рейтинговой в Партии".

РБК-Украина