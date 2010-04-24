Глава СБУ заявляет о расхищении запасов из Госрезерва на 5 млрд. грн.

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что сотрудники спецслужбы выявили многочисленные факты расхищения запасов из Государственного резерва на сумму примерно в 5 млрд. грн., и утверждает, что к этому причастны госслужащие первой-второй категорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире программы «Большая политика» на телеканале "Интер".

"Есть достаточно много фактов, которые говорят, что материальные резервы разворовывались нещадно. Такое хамское разворовывание мне трудно было себе представить, когда выписывались накладные с одного склада на другой, и товар просто не доезжал (до склада – УНИАН)", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, на данный момент в ходе расследования уже "есть задержанные и даже арестованные". При этом, кто именно, председатель СБУ не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что "это не клерки, это уровень министров, первой-второй категории госслужащих".

Он также сообщил, что некоторые из этих уголовных дел расследуются по факту. "Мы на сегодняшний день просто проводим ревизию за прошедший период", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.