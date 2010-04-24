Шеф СБУ гарантирует: борьба с коррупцией не будет борьбой с оппозицией

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ уверяет, что возглавляемое им ведомство не будет руководствоваться политическими соображениями в борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире программы «Большая политика» на телеканале "Интер", отвечая на вопрос, нет ли угрозы превращения борьбы с коррупцией в борьбу с оппозицией.

"Закон равен абсолютно для всех. СБУ, которая отвечает за сферу борьбы с коррупцией, гарантирует, что если человек реально нарушил закон и это реально доказанный факт... он будет осужден", - заявил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Продолжая тему, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что в подобных случаях необходимо "внимательно посмотреть на факт, на решение и на действие, на то, что было сделано и что инкриминируется человеку – это преследование по политической деятельности или нарушение закона".