Ровенский облсовет соберется в связи с соглашением о ЧФ

26 апреля состоится внеочередная сессия Ровенского областного совета по поводу подписания соглашения между Украиной и Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение по требованию трети депутатов облсовета подписал первый заместитель ее председателя Валентин КОРОЛЮК.

В частности, на внеочередной сессии запланировано рассмотреть вопрос «Об обращении депутатов Ровенского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины по поводу подписания Президентами Украины и России соглашения о новых сроках базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”.

Инициаторами созыва внеочередной сессии облсовета стали фракции БЮТ (самая большая фракция в облсовете), «Нашей Украины» и Украинской народной партии.

Как сообщал УНИАН, Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.

Верховная Рада Украины и Госдума России планируют синхронно ратифицировать соглашение 27 апреля.

Россия и Украина договорились также о предоставлении Киеву скидки на российский газ - в 30% от цены, но не более 100 долларов на тысячу кубометров. Скидка на газ будет учитываться в качестве части арендной платы РФ за базирование кораблей российского ВМФ в Севастополе.

Украинская оппозиция назвала это соглашение предательством национальных интересов и заявила о намерении заблокировать работу парламента при ратификации документа.