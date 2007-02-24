Луценко называет “лживым” заявление Цушко о Боделане

Экс-министр внутренних дел, лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает “лживым” заявление министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО об отсутствии Руслана БОДЕЛАНА в базе розыска Интерпола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Ривне.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил сомнение, что В.ЦУШКО мог быть не информирован о том, что Р.БОДЕЛАН находится в международном розыске.

«В данном случае я расцениваю эту деталь, озвученную господином В.ЦУШКО, как заангажированность экс-губернатора Одесской области экс-мэром», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, МВД сегодня превращается в “стиральный порошок для мафии». «Это лживое заявление господина ЦУШКО является тому подтверждением», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля В.ЦУШКО в ходе отчета в Верховной Раде относительно ситуации в МВД сказал, что информация о международном розыске экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА была «пиаром».

В то же время начальник Национального центрального бюро Интерпола Украины Кирилл КУЛИКОВ в интервью УНИАН отметил, что экс-мэр Одессы Р.БОДЕЛАН был объявлен сначала в межгосударственный, а затем в международный розыск.

По словам К.КУЛИКОВА, «у меня такое впечатление, что министра ввели в заблуждение». В то же время он отметил, что министр внутренних дел «не обязан знать все».