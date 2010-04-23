Герман заявила, что поддерживает Януковича и Клинтон

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает соглашение с Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму сбалансированным решением в защиту национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня журналистам.

«Я поддерживает политику Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, которая направлена на защиту национальных интересов Украины», - заявила она.

Аргументируя свою позицию, А.ГЕРМАН также обратила внимание на заявления некоторых ведущих западных политиков, в частности, государственного секретаря США Хиллари КЛИНТОН, в соответствии с которыми мировое содружество рассматривает «харьковские договоренности как политику баланса между Западом и Востоком».

«Я поддерживаю В.ЯНУКОВИЧА и Х.КЛИНТОН», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, Х.КЛИНТОН, в частности, заявила, что решение Украины о продлении пребывания российского Черноморского флота отражает сбалансированный подход ее внешней политики.

"Думаю, абсолютно понятно, что Украина пытается проводить сбалансированный подход к своей внешней политике", - заявила она.

Х.КЛИНТОН напомнила, что новый Президент Украины осуществил свой первый визит в Брюссель, подтверждая тем самым реальный интерес в продвижении Украины в сторону Европы и возможного членства в ЕС, а второй визит он осуществил в Москву.

"Президент Украины заявил Президенту Бараку ОБАМЕ, что он очень хочет углублять отношения с США", - сказала Х.КЛИНТОН. Но, в то же время, отметила она, на встрече с Президентом США В.ЯНУКОВИЧ дал понять, что будет работать и с Россией.

"Думаю, учитывая истории Украины и географическое положение, трудно проводить сбалансированную политику, но для нас имеет смысл то, что пытается делать новый Президент. И пытается устоять, если угодно, на обеих сторонах своей страны", - сказал Х.КЛИНТОН.