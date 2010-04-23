Азаров: Янукович дрался с Медведевым и Путиным за национальные интересы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что некоторые представители оппозиции не могут считаться защитниками национальных интересов в отличие от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в выступлении Н.АЗАРОВА на съезде Партии регионов, который проходит сейчас в Киеве.

«Люди, которые довели страну до руин, довели людей до крайней бедности, которые втянули страну в долги, которые заключили с Россией кабальное, абсолютно не выгодное соглашение, крали и предавали национальные интересы, они нас еще в чем-то упрекают», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на критику политических оппонентов в связи с принятием так называемых «харьковских договоренностей».

«Особое восхищение у меня вызвало выступление какого-то НЕМЫРИ, который пятнадцать лет получает деньги из Фонда Сороса. И он оказывается самым главным защитником украинских национальных интересов. Не Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ, который дрался с Президентом России и премьер-министром ПУТИНЫМ за наши национальные интересы, а господин НЕМЫРЯ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины также выразил сомнение по поводу вклада некоторых представителей оппозиции в развитие Украины и защиту ее национальных интересов в то время, когда они были у власти. «Но неужели мы будем бояться таких «господ немырь» и им подобных?» - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что его политическая сила «будет смело идти путем развития Украины и защиты ее национальных интересов».