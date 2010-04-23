30%-ная скидка на газ может стать пирровой победой?

Якобы супервыгодные 30%-ные скидки на цену на природный газ, который поставляется в Украину, могут стать пирровой победой для украинской экономики, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, мотивация премьера и министра ТЭК более чем поняла - они хотят стать главными переговорщиками с Москвой, считая, что именно это подарит им политическое долголетие: для Николая АЗАРОВА это возможность максимально долго удержаться в кресле премьера, а для Юрия БОЙКО — в ближайшем будущем получить премьерское кресло. В результате россияне уже в этом году могут получить доступ к львовским газохранилищам, Днестровской ГАЭС, а также - возможность достроить и получить в аренду новые блоки на Ривненской и Хмельницкой АЭС.

По мнению «Комментариев:», «Газпром» прежде всего интересуют два украинских подземных газохранилища (ПГХ), которые являются ключевыми для экспорта российского газа в ЕС - Богородчанское и Бельче-Волица-Венгерское - крупнейшие в Европе. Эти хранилища, которые в настоящее время контролирует «Львовтрансгаз» (филиал «Укртрансгаза») необходимые для поддержания постоянного давления в газопроводах, сезонные перепады которого угрожают поставщику газа большими штрафами со стороны покупателей. Чтобы не допустить этих штрафов, стороны Брюссельского меморандума зафиксировали намерение изыскать на развитие услуг двух указанных выше ПХГ кредиты на сумму 455 млн. дол.

Как допускает еженедельник, дополнительный доход «Газпрома» от заключения с «Уктрансгазом» договора о совместном (и, возможно, эксклюзивном) использовании ПГХ Львовской области будет зачтен как погашение части убытков того же «Газпрома» от временного снижения цены газа для Украины. Цену такого «взаимозачета», подчеркивает издание, можно только прогнозировать, поскольку объемы закачивания газа и имущественные полномочия подобных операций в Украине традиционно считаются чуть ли не военной тайной. При этом «Газпром», как и до 2009 года, сможет зарабатывать на льготных тарифах и эксклюзивном доступе к украинским ПГХ не менее, чем 1-1,1 млрд. дол. в год.

Как пишут «Комментарии:», через год россияне опять затеют «газовую войну», в которой, конечно, будет виновата Украина. Тогда можно будет вернуться к вопросу долгосрочной аренды ГТС.

Другим разменным активом, по мнению издания, является Днестровская ГАЭС (Черновицкая область). Эта электростанция нужна для снижения маневровых рисков для украинских АЭС, особенно для Хмельницкой АЭС. Строительство Днестровской ГАЭС уже несколько лет тормозится из-за сопротивления со стороны Молдовы и противостояния разных экономических кланов.

В случае успешной реализации этого проекта в рамках украинско-российского СП, Кремль сможет решить две очень важных задачи. Первая - снижение маневровых расходов на ХАЭС и создание предпосылок для прибыльной достройки россиянами энергоблоков на этой станции. Вторая, не менее важная задача - обеспечение дешевым током близ расположенного ОАО «Молдовский металлургический комбинат». Это предприятие - крупнейшая промышленная компания в Приднестровской Молдавский Республике (ПМР) - владеет очень энергоемким производством и принадлежит российским компаниям.

Что же касается внешнеполитических дивидендов, то открытие СП или другие формы проникновения российского капитала на ДГАЭС позволит расширить возможности «российского виденья» путей выхода ПМР из многолетнего сепаратного конфликта. Аналогичная по духу «операция Абхазия», например на протяжении 1994–2009 лет, по стоимости явно превысила 1 млрд. дол., и давно окупилась во внешнеполитическом плане, пишут «Комментарии:».

Учитывая подобные интересы, можно допустить, что только за счет приднестровского проекта и аренды ПГХ Москва за короткое время полностью сможет компенсировать себе все 3 млрд. долларов расходов. При этом получит еще и непрямые финансовые дивиденды, которые пока находятся вне поля зрения общественности. Так, участие в операциях ПГХ «Львотрансгаза», ДГАЭС, а также развитие технологически связанных с развитием последней проектов достройки российских энергоблоков на ХАЭС и РАЭС может дать российскому капиталу рычаги влияния на непокорные регионы Западной Украины. Ведь все названные предприятие является для них крупнейшими, резюмирует издание.