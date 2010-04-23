Оппозиция добилась от Кабмина старого налога на рекламу

Оппозиция остановила повышение налога на рекламу. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, БЮТовец Андрей ШЕВЧЕНКО по результатам совещания, посвященного вопросу формирования бюджета на 2010 год, в частности, планов Министерства финансов повысить в десятки раз налог на рекламу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам А.ШЕВЧЕНКО, «согласно информации, которую мы имели, в этом бюджете планировалось повышение налога на рекламу для телевидения в 42 раза, для печатных изданий – в 35 раз. Если бы это стало реальностью, это было бы большой проблемой для медиа-рынка, и многие масс-медиа были бы поставлены на грань выживания».

По словам А.ШЕВЧЕНКО, на совещании представитель Министерства финансов официально заявил, что повышение налога на рекламу не планируется.

«То есть Минфин отказался от этой идеи и до конца дня должно быть официальное заявление министра или заместителя министра в подтверждение этой позиции», - сказал БЮТовец.

«Это победа здравого смысла и результат совместных, согласованных действий общественности, медиа-индустрии, а также оппозиции, когда своевременно были обнаружены документы о подготовке этого явно неадекватного решения», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в 2010 году рекламный и медиа-рынок будет работать по тем правилам, по которым он привык работать.

А.ШЕВЧЕНКО также отметил, что оппозиция будет настаивать на очень подробном рассмотрении бюджета-2010 с соблюдением всех процедур.

«История с налогом на рекламу показывает, что в этом бюджете может быть масса очень неприятных для страны сюрпризов», - сказал депутат.