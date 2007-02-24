Виктор Балога не против доверить Ющенко ещё одну руководящую должность

Председатель Совета блока «Наша Украина» Виктор БАЛОГА положительно оценивает возможность того, что Президент Виктор ЮЩЕНКО возглавит партию «Народный Союз Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции В.БАЛОГА выразил убеждение, что это будет «только в интересах развития и укрепления «Нашей Украины».

В.БАЛОГА добавил, что Президент Украины имеет право возглавить партию, и если Президент будет считать нужным это сделать, а члены партии поддержат этот шаг Президента, то это будет на пользу «Нашей Украине».

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО в интервью УНИАН 20 февраля сказал, что готов непосредственно возглавить НСНУ, если этого захочет съезд партии.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он предан этой партии и высоко ценит уровень демократии внутри НСНУ.

Президент заинтересован в том, чтобы демократический способ избрания – открытое голосование – применялся для избрания партийных руководителей всех уровней. «Персональный выбор может сделать только съезд», - отметил он.

Съезд НСНУ запланирован на 31 марта.