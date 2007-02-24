Наша Украина и БЮТ призывают Ющенко воспользоваться правом вето

Фракции «Наша Украина» и БЮТ призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО применить вето к тем законам, которые были приняты коалицией и не поддержаны оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, который подписали лидеры фракций БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

В письме отмечается, что «ветирования требуют те законы, которые приняты парламентским большинством с учетом собственных интересов, а не потребностей общества, его развития и не поддержанные парламентской оппозицией».

По словам авторов письма, деятельность «так называемой «антикризисной коалиции» и правительства Виктора ЯНУКОВИЧА не подконтрольна ни обществу, ни конституционным нормам».

В письме подчеркивается, что это создает серьезные угрозы для национальных интересов Украины и ее граждан.

«Сегодня очевидно, что нарушения избирательных и политических обязательств представителями так называемой «антикризисной коалиции» являются системными, борьба с надуманными кризисами, которые они сами создают, является ширмой для потребительско-олигархического обогащения, является истинной целью их деятельности», - говорится в письме.

В нем сказано, что сегодня поставлена под угрозу реализация внешнеполитического и внутриполитического курса государства, которые были поддержаны на парламентских выборах.

Лидеры фракции БЮТ и «Нашей Украины» обращают внимание Президента Украины на «системные нарушения Конституции, законов, регламента ВР со стороны антикризисной коалиции и правительства».

В нем отмечается, что ряд законов, принятых «в нелегитимный способ», не только вносит хаос в нормативно-правовую базу, но и «служит исключительно корпоративным интересам олигархических кланов, утверждает их бесконтрольность».

В письме оппозиция призывает Президента использовать свои конституционные полномочия, в частности права вето, чтобы не допустить «разрушения конституционного строя в Украине».