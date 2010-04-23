Эксперты скептически оценивают намерения Азарова

Музееведы и архитекторы не слишком верят в эффективность поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ разобраться с застройкой в буферных зонах Киево-Печерской Лавры и Софийского собора, пишет еженедельник «Комментарии:».

«Существуют очень много документов высшего уровня, которые остаются только на бумаге. Так же, как указ президента от 2006 года о передаче Киево-Печерской Лавры в государственную собственность не отменен и не вступил в силу. Если бы он заработал, это помогло бы защитить нас от застроек и на территории, и в буферных зонах», - рассказала Янина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, заведующая отделом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Эксперты скептически оценивают и намерения премьера создать специальную администрацию архитектурно-культурного наследия. По мнению Георгия ДУХОВИЧНОГО, члена правления Национального союза архитекторов Украины, для соблюдения регламента проектирования и застройки в буферных зонах памятников ЮНЕСКО никакие специальные органы не нужны. «У нас их и так столько, что между ними, как в густом лесу, протиснуться сложно. Нужно просто сделать так, чтобы власть предержащие перестали вынуждать все существующие органы нарушать закон. И чтобы с Н.АЗАРОВЫМ также не вышло так, что он угрожает плохим застройщикам и в то же время набирает номер и просит, например, помочь хорошим людям построить что-то под Киево-Печерской Лаврой», — объяснил он.

В то же время «Комментарии:» не исключают, что благодаря распоряжению правительства у определенных проектов возле Лавры или Софии изменятся владельцы. В частности, как стало известно изданию, активный интерес к некоторым проектам проявляют структуры, связанные с монастырем Киево-Печерская Лавра.