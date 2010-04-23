Как покончить с румынскими посягательствами на дунайский остров Майкан

Чтобы раз и навсегда покончить с румынскими посягательствами на дунайский остров Майкан, Украине нужно израсходовать аж 5 млн. грн, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, международная практика, действительно, предусматривает прохождение границы по фарватеру. Но в тех местах, где есть острова, фарватеров может быть два. И в таких случаях учитывается исторически сформировавшаяся принадлежность острова.

Учитывая это, пишет издание, необходимо провести дноуглубительные работы до 5 м в южном русле между Майканом и румынским берегом. Длина острова составляет приблизительно 800 м. Расстояние между островом и румынским берегом в месте лимитированных глубин 3 м составляет почти 400 м. То есть эта ширина позволяет не согласовывать с Румынией углубления фарватера при проведении работ с нашей стороны от линии границы. Длина этого участка — около 600 м. Единственное, что в таком случае потеряет Украина - при перемещении фарватера на 40–50 м, следовательно и линии границы, - почти 2 га водной поверхности. В таком случае объем дноуглубления будет составлять приблизительно 80 тыс. куб. м. По нынешним ценам это где-то 5 млн. грн. и займет не более двух недель.

Как отмечают «Комментарии:», такое решение проблемы предлагалось еще 20 лет назад. Впрочем, по мнению издания, даже без реализации этих мер Украине не надо входить в переговоры с Румынией на эту тему, чтобы не создавать прецедент самой возможности обсуждения пересмотра границы.

Как уже сообщалось, глава МИД Румынии Теодор БАКОНСКИ заявил, что в случае изменения линии фарватера остров Майкан может отойти румынской стороне.