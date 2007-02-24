БЮТ и Наша Украина подписали договор

Сегодня БЮТ и «Наша Украина» подписали Соглашение об Объединенной оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА.

Выступая перед подписанием соглашения, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня угрозы для независимости Украинского государства, угрозы, которые связаны с социальными вопросами, настолько значительны, что было решено, что оппозиция должна быть единой и сильной.

По ее словам, в связи с этим было принято решение о подписании этого соглашения.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что соглашение состоит из трех частей. Первая часть соглашения посвящена программным принципам деятельности оппозиции. При этом, по ее словам, эти принципы были выработаны еще после последних выборов в парламент.

Вторая часть соглашения посвящена регламенту деятельности оппозиционных сил в Верховной Раде. Она объяснила, что это, в первую очередь означает, что все действия оппозиции в ВР будут согласованы.

Третья часть соглашения, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, посвящена действиям объединенной оппозиции уже после «отстранения сегодняшнего режима» и формирования коалиции после проведения досрочных парламентских выборов.

При этом она подчеркнула, что эта часть соглашения предусматривает консолидацию усилий оппозиционных сил для того, чтобы сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов.

В свою очередь В.БАЛОГА заявил, что соглашение является осознанным шагом двух политических сил. По его словам, на сегодняшний день есть признаки разрушения государственности.

В частности, по его словам, об этом свидетельствуют принятый с нарушениями Конституции закон о Кабинете Министров Украины, незаконные кадровые назначения, борьба со всем украинским.

В.БАЛОГА подчеркнул, что объединенная оппозиция намерена вести жесткое противодействие этому.

Он также отметил, что «у нас с Юлией Владимировной разная история, и неровная, но с сегодняшнего дня мы переворачиваем страницу».

Кроме того, В.БАЛОГА сказал, что в оппозиции не «будет одного вождя», добавив, что соглашение не означает утраты политической самобытности каждой из политических сил.