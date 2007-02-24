Тимошенко выступила в Белой Церкви
10:50, 24 февраля 2007Политика
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БЮТ требует сокращения тарифов вдвое
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО принимает участие в работе сессии Белоцерковского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении на сессии Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что одной из основных причин приезда стало принятие Белоцерковским горсоветом решения от 29 августа 2006 г. о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2,5 раза.
На сегодняшней сессии горсовета вопрос о снижении тарифов, инициированный Ю.ТИМОШЕНКО, стоит первым в повестке дня. БЮТ требует снижения тарифов на ЖКУ в два раза.
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