Тимошенко выступила в Белой Церкви

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО принимает участие в работе сессии Белоцерковского городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении на сессии Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что одной из основных причин приезда стало принятие Белоцерковским горсоветом решения от 29 августа 2006 г. о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2,5 раза.

На сегодняшней сессии горсовета вопрос о снижении тарифов, инициированный Ю.ТИМОШЕНКО, стоит первым в повестке дня. БЮТ требует снижения тарифов на ЖКУ в два раза.