Ющенко просят прекратить нападки на Тимошенко

Национал-демократы Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Дмитро ПАВЛЫЧКО, Богдан ГОРЫНЬ и Юрий ЩЕРБАК призывают Виктора ЮЩЕНКО не делать провокационные выпады против Юлии ТИМОШЕНКО и прекратить противоборство внутри проукраинского лагеря, чтобы не привести к утрате нашей государственности.

Об этом говорится в обращении Л.ЛУКЬЯНЕНКО, Д.ПАВЛЫЧКО, Б.ГОРЫНЯ и Ю.ЩЕРБАКА к председателю партии «Наша Украина» В.ЮЩЕНКО, текст которого передан УНИАН.

Авторы документа отмечают, что “первые 50 дней президентства Виктора ЯНУКОВИЧА были отмечены вопиющим по своим масштабам предательством украинских национальных интересов. Будущее Украины как независимого демократического государства снова под угрозой. Наступление на украинский язык, родную культуру, Церковь, переписывание правдивой истории Украины под диктовку чужеземных идеологов, сдача экономической самостоятельности, передача обогащенного урана другим странам (что уничтожает нашу ядерную науку и лишает атомную промышленность научно-экспериментальной базы), антиконституционная попытка оставить на четверть века на нашей территории Черноморский флот России – все это стало стратегической деятельностью нынешней власти”.

В таких сложных условиях, когда все проукраинские, патриотические, государственные силы должны были бы объединиться для противодействия таким процессам, отмечают авторы обращения, “бывший глава государства В.ЮЩЕНКО снова пошел путем раскалывания оппозиционных сил. Именно в таком духе выдержано последнее заявление партии «Наша Украина», которую возглавляет В.ЮЩЕНКО (http://www.unian.net/ukr/news/news-373524.html). Этот человек, не сделав никаких выводов из предыдущей своей деструктивной политической деятельности, продолжает безосновательно нападать на реального и действенного лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО”.

Национал-демократы отмечают, что “именно на В.ЮЩЕНКО лежит ответственность за то, что в настоящее время у власти в Украине оказались В.ЯНУКОВИЧ и его команда. Еще будучи Президентом Украины, В.ЮЩЕНКО сделал все, чтобы этот человек сел в президентское кресло. Он дал зеленый свет антиукраинским силам, подняв во втором туре президентских выборов печально известный лозунг голосовать “портив всех”.

Авторы обращения призывают В.ЮЩЕНКО “наконец осознать свою ответственность, прекратив делать провокационные выпады против Ю.ТИМОШЕНКО, которая делает все для консолидации оппозиционных сил и реально стоит на защите национальных интересов Украины. Заявляем о готовности к сотрудничеству со всеми патриотическими силами во имя суверенитета Украины”.

“Как люди, которые непосредственно причастны к провозглашению Независимость Украины, напоминаем, что в истории именно противоборство внутри проукраинского лагеря приводило к утрате нашей государственности и победе чужестранцев”, - предостерегают Л.ЛУКЬЯНЕНКО, Д.ПАВЛЫЧКО, Б.ГОРЫНЬ и Ю.ЩЕРБАК.