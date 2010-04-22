Ющенко созывает пресс-конференцию

Расскажет о предательстве национальных интересов

Завтра, 23 апреля, в 13.00 Президент Украины 2005-2010 гг., лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО даст пресс-конференцию относительно ситуации, связанной с предательством руководством страны национальных интересов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”. Пресс-конференция состоится в пресс-центре «Нашей Украины» по адресу: ул. Щорса 36-Б.

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