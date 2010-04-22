Ющенко созывает пресс-конференцию
14:03, 22 апреля 2010Политика
3076 0
Расскажет о предательстве национальных интересов
Завтра, 23 апреля, в 13.00 Президент Украины 2005-2010 гг., лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО даст пресс-конференцию относительно ситуации, связанной с предательством руководством страны национальных интересов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре «Нашей Украины» по адресу: ул. Щорса 36-Б.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter