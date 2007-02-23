Как Луценко оскорбил чувства православных

В Ровно состоялся митинг в поддержку гражданского движения «Народная самооборона».

С речью к собравшимся обратились лидеры “Народной самообороны” Тарас СТЕЦЬКИВ и Юрий ЛУЦЕНКО. Ю.ЛУЦЕНКО призвал вступать в ряды “Народной самообороны”, где «есть место членам любых партий, где есть место для тех, кто молится на разных языках, но за Украину», и присоединяться к Маршу справедливости на Киев.

Против проведения концерта перед митингом (митинг начался выступлением групп “Мандри” и “Плач Єремії”. - УНИАН) выступили епархиальный совет УПЦ Киевского патриархата и руководители Ровенских областных организаций Украинской народной партии и Народного Руха Украины – Василий ЧЕРВОНИЙ и Валентин КОРОЛЮК. Они мотивировали свою позицию тем, что проведение развлекательных мероприятий во время поста оскорбит чувства православных верующих.