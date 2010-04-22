Кириленко о ЧФ, предательстве, оппозиции и реваншистах

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает оппозиционеров объединиться в парламенте и не допустить ратификации нового соглашения о пребывании Черноморского флота РФ, которое сегодня подписали президенты двух стран Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Эти договоренности являются предательством национальных интересов Украины и не могут быть оправданы никакими так называемыми уступками России по цене на газ», - убежден В.КИРИЛЕНКО.

«Сейчас время всем оппозиционным силам перестать делить портфели и объединиться вокруг угрозы, которая реально нависла над Украиной в результате начала реализации откровенно антиукраинской фазы государственной политики», – призвал лидер партии «За Украину!».

«Оппозиции, которая может объединиться хотя бы по ключевым вопросам, следует не допустить ратификации этого межгосударственного соглашения в парламенте», - призывает В.КИРИЛЕНКО.

«Такие действия, с одной стороны, сплотят все патриотические силы, а с другой – покажут реваншистам, что далеко не все так просто и легко, как они думают», – отметил он.