Гриценко обвинил Януковича в предательстве Украины

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ лишил себя права называться главой Украинского государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, по его словам, решение В.ЯНУКОВИЧА о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе после 2017 года – «это предательство Украины. Совершенное не кем-нибудь, а высшим должностным лицом государства. За уступку в цене на газ ЯНУКОВИЧ превращает Украину из суверенного государства в Юго-Западный территориальный округ России».

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ, «избранный Президентом хотя и голосами, преимущественно, южно-восточной Украины, но все же – Украины», отныне сам лишил себя права называться главой Украинского государства.

«Префект российского территориального округа – он и есть префект…», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

Он также призвал оппозицию, растерянную и разъединенную после президентских выборов, а также активную часть гражданского общества, объединиться, чтобы Украина как государство не исчезла с карты Европы.

Со своей стороны, партия «Гражданская позиция» готова к совместным действиям с другими партиями и общественными организациями ради сохранения Украины, сообщил ее лидер А.ГРИЦЕНКО.