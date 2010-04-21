Ющенко: Янукович должен исправить газовые ошибки Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен исправить ошибки Юлии ТИМОШЕНКО в газовой сфере. Об этом заявил лидер «Нашей Украины», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью радио «Эхо Москвы», комментируя сегодняшнюю встречу президентов Украины и России в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, В.ЮЩЕНКО отметил, что следует пересмотреть те соглашения, которые были заключены в январе 2009 года (между российским “Газпромом” и НАК “Нафтогаз Украины” – УНИАН). «Ведь эти соглашения привели к тому, что Украина получила формулу цены на газ с мгновенным введением, а Россия не получила рыночного тарифа за транзит. Это ключевая ошибка», - считает В.ЮЩЕНКО.

«Не так интересно услышать из Харькова о том, что цена на газ для Украины изменится на 10 долларов, как о том, что изменится принцип отношений. Следует принципиально отрегулировать то, что пропустила Ю.ТИМОШЕНКО, заключая газовые соглашения. Украине и России нужно переходить на рыночные отношения в вопросе газовых поставок и транзита, и эти вещи следует проводить симметрично», - подчеркнул лидер «Нашей Украины».

«Формула, которая была принята в 2009 году, – одна из самых сложных, работающих в Европе. Я считаю ее неудачной, но в принципе она делает цену на газ прогнозируемой. Однако что касается транзитной политики – она полностью проиграна», - объяснил В.ЮЩЕНКО.

Он также затронул проблему наполнения украинских газовых хранилищ. Лидер «Нашей Украины» объяснил, что Украина должна закачивать в хранилища около 30 миллиардов кубов газа, что составляет почти половину нашего годового потребления, и тратить на цели около 7 миллиардов долларов ежегодно. Кроме того, этот газ невозможно использовать для внутренних нужд – он используется только для обеспечения транзита российского газа в Европу. «Украина не должна формировать этот ресурс», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

Кроме того, подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.