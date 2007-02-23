Янукович: Президенту хватает полномочий

Правительство не претендует на полномочия, которые не предусмотрены Конституцией Украины.

Об этом во время встречи с ветеранами войны, труда и Вооруженных Сил заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщает пресс-служба Кабмина.

„Я очень принципиально к этому отношусь и считаю, что полномочий, предусмотренных Конституцией для Президента, достаточно, чтобы Президент был сильным. Если будет сильная власть, у нас будет порядок в стране. Мы принципиально относимся к тому, чтобы никто не нарушал законы, в том числе Премьер-министр, Президент и народные депутаты ", - сказал премьер.

По словам В. ЯНУКОВИЧА, именно такая принципиальная позиция побудила правительство обратиться в Конституционный суд относительно действий Президента.

В. ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что правительство найдет баланс во взаимоотношениях с президентом, который будет согласовываться с полномочиями определенными Конституцией.

В. ЯНУКОВИЧ добавил, что для проведения реформ в стране необходима стабильность. Критикуя заявления о необходимости проведения досрочных выборов Премьер-министр отметил, что „нам нужная стабильность, в этом у нас с Президентом нет никаких разногласий".