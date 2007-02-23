Тимошенко призналась, что не нарушит определенное табу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО приглашает в свою команду всех честных политиков. Так она ответила на вопрос журналистов во время сегодняшней пресс-конференции в Луцке, о возможности подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве между БЮТ и «Народной самообороной» Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мы приглашаем тех политиков, которые хотят защищать настоящие национальные интересы, которые хотят занимать честную позицию в политике, – таких людей мы приглашаем к сотрудничеству”. “У нас нет никаких ограничений в отношении тех, кто хочет бороться», - добавила она.

Впрочем, лидер БЮТ не назвала никаких имен возможных партнеров или дат.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «В отношении тех, кто хочет потреблять власть, потреблять те преференции, которые дает власть, – да, у нас есть определенное табу”.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что „ЯНУКОВИЧ и его команда сдают Украину ежедневно”. По ее словам, “свое назначение мы видим в том, чтобы убрать их от власти, поскольку держать их за руки у нас нет рычагов".