Наша Украина и БЮТ ”формализовали сотрудничество” в Луцком горсовете

На внеочередной сессии городского совета Луцка, в которой приняла участие лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, председатель фракции «Наша Украина» Андрей КОЗЮРА обнародовал сегодня заявление, согласно которому блоки «НУ» и БЮТ обязались действовать совместно при принятии важных решений.

Как передает корреспондент, по словам А.КОЗЮРЫ: «Не только в связи с приездом Юлии ТИМОШЕНКО, но и с днем рождения Виктора ЮЩЕНКО мы формализировали сотрудничество между блоками путем заявления».

Целью объединения в заявлении названа поддержка программы В.Ющенко, общая разработка и принятие решений в области социально-экономического развития Луцка и т. д.