Тимошенко считает, что депутатов лучше всего ”бить” мандатом

Народный депутат Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, считает, что политические команды следует воспитывать не рукоприкладством, а императивным мандатом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, отвечая на вопрос журналистов в Луцке, касающийся сообщений в средствах массовой информации о применении физической силы премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ к членам Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я тоже читала о подобных фактах, но я считаю, что лучше воспитывать политические команды императивным мандатом, чем применять рукоприкладство".