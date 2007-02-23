Тимошенко считает, что депутатов лучше всего ”бить” мандатом
16:41, 23 февраля 2007Политика
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Лидер БЮТ против рукоприкладства
Народный депутат Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, считает, что политические команды следует воспитывать не рукоприкладством, а императивным мандатом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, отвечая на вопрос журналистов в Луцке, касающийся сообщений в средствах массовой информации о применении физической силы премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ к членам Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я тоже читала о подобных фактах, но я считаю, что лучше воспитывать политические команды императивным мандатом, чем применять рукоприкладство".
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