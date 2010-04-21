Автомобиль Януковича попал в ДТП

Автомобиль скорой помощи кортежа президента Виктора Януковича попал в ДТП.

Как сообщают источники "Украинской правды", событие произошло на выезде из проспекта Николая Бажана на Бориспольское шоссе.

Кортеж направлялся в аэропорт "Борисполь", откуда президент улетал на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым.

Как сообщил корреспондент "Украинской правды", микроавтобус "Фольксваген" из кортежа президента столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110. Водитель автомобиля погиб.

Состоянием на 11:45 прибыла бригада МЧС, которая пытается с помощью спецсредств освободить пассажира, заблокированного на заднем сидении автомобиля ВАЗ. Он пребывает в сознании.

Как известно, переезд Януковича сопровождается перекрытием улиц. А кортеж ездит на высокой скорости.

Год назад автомобиль кортежа премьера Тимошенко спровоцировал ДТП в районе Парковой аллеи.