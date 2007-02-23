Цушко добил начальника Интерпола в Украине?

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл КУЛИКОВ подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

«Я сегодня написал заявление по личному желанию», - сказал К.КУЛИКОВ.

Комментируя сегодняшние заявления в парламенте министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО, в частности, о том, что Р.БОДЕЛАН не разыскивается по линии Интерпола, КУЛИКОВ сказал, что экс-мэр Одессы Руслан БОДЕЛАН был объявлен сначала в межгосударственный, а затем в международный розыск.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН. По словам К.КУЛИКОВА, «у меня такое впечатление, что министра ввели в заблуждение». В то же время он отметил, что министр внутренних дел не «обязан знать все».

По словам К.КУЛИКОВА, Р.БОДЕЛАН был объявлен «и в межгосударственный розыск, и в международный». Он заметил, что не хочет комментировать, насколько обоснованным было это решение, поскольку оценку таким действиям должен дать исключительно суд. Вместе с этим, К.КУЛИКОВ подчеркнул, что возглавляемое им подразделение МВД при объявлении в розыск Р.БОДЕЛАНА руководствовалось исключительно своими полномочиями, в том числе и решением одесского суда.

Как сообщал УНИАН, Р.БОДЕЛАН был мэром Одессы с 28 августа 1998 года по апрель 2005 года. В апреле 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении Р.БОДЕЛАНА по факту злоупотребления служебным положением.

Правоохранительные органы утверждали, что в ходе следствия найдено достаточно фактов, которые подтверждают виновность Р.БОДЕЛАНА в злоупотреблении служебным положением. Однако экс-мэр ни разу не явился на допрос, а в мае вообще исчез из Украины. В соответствии с официальными сообщениями, милиция объявила его в международный розыск. Следы Р.БОДЕЛАНА оказались в России, в частности, в Москве, а затем в Санкт-Петербурге, где экс-мэр устроился на работу заместителем начальника морского порта.

В ноябре 2005 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что информация о розыске Р.БОДЕЛАНА исчезла из базы данных Интерпола, и предъявил по этому поводу претензии России.

16 декабря 2005 года прокуратура Одесской области прекратила расследование дела в отношении Р.БОДЕЛАНА в связи с неэффективным розыском его сотрудниками МВД.

В декабре 2006 года Р.БОДЕЛАН опроверг сведения некоторых СМИ о том, что с 5 декабря находился на одной из дач под Киевом и добивался встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, якобы рассчитывая на его поддержку для того, чтобы возглавить Одесскую облорганизацию Партии регионов.

Сегодня Верховная Рада Украины заслушала информацию министра внутренних дел В.ЦУШКО о ситуации в системе МВД. Во время своего выступления министр заявил, что информация о международном розыске экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА была «пиаром».